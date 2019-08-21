В Уфе получили 17 тысяч заявок на билеты на «День болельщика ХК «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» получил около 17 тысяч заявок на предстоящую встречу с болельщиками.

Попасть на «День болельщика» можно бесплатно, но для этого необходимо забронировать билеты на официальном сайте клуба.

Мероприятие пройдет 22 августа в Уфе под открытым небом. На площади перед «Уфа-Ареной» ожидается презентация новичков и новой игровой формы «Салавата Юлаева» на предстоящий сезон. Хедлайнером вечера станет Тима Белорусских.