Новости спорта

15:59 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Уфе получили 17 тысяч заявок на билеты на «День болельщика ХК «Салават Юлаев»

15:20, 21.08.2019
В Уфе получили 17 тысяч заявок на билеты на «День болельщика ХК «Салават Юлаев»
Фото: vk.com/hcsalavat

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» получил около 17 тысяч заявок на предстоящую встречу с болельщиками.

Попасть на «День болельщика» можно бесплатно, но для этого необходимо забронировать билеты на официальном сайте клуба.

Мероприятие пройдет 22 августа в Уфе под открытым небом. На площади перед «Уфа-Ареной» ожидается презентация новичков и новой игровой формы «Салавата Юлаева» на предстоящий сезон. Хедлайнером вечера станет Тима Белорусских.

СпортХоккей Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров