На презентации состава «Ак Барса» выступят Лэйна и группа «Каста»

Казанский «Ак Барс» объявил о дате презентации состава на новый хоккейный сезон.

Мероприятие состоится 29 августа в «Татнефть Арене». В программе вечера запланировано вручение игрового джерси, расширенное представление концепции «843» и множество игровых зон для болельщиков. В музыкальной части планируется выступление Лэйны и группы «Каста».

Также во встрече примет участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов и генеральный директор «Татнефти», президент «Ак Барса» Наиль Маганов.

Начало программы — в 18.30.