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На презентации состава «Ак Барса» выступят Лэйна и группа «Каста»

22:07, 20.08.2019
На презентации состава «Ак Барса» выступят Лэйна и группа «Каста»
Фото: vk.com/hcakbars

Казанский «Ак Барс» объявил о дате презентации состава на новый хоккейный сезон.

Мероприятие состоится 29 августа в «Татнефть Арене». В программе вечера запланировано вручение игрового джерси, расширенное представление концепции «843» и множество игровых зон для болельщиков. В музыкальной части планируется выступление Лэйны и группы «Каста».

Также во встрече примет участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов и генеральный директор «Татнефти», президент «Ак Барса» Наиль Маганов.

Начало программы — в 18.30.

СпортХоккей Татарстан
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