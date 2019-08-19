Для гостей и участников Worldskills подготовлен путеводитель по ресторанам Казани

Исполком Казани совместно с Госкомитетом РТ по туризму и Дирекцией спортивных и социальных проектов составили специальный путеводитель для гостей и участников чемпионата, в котором размещена информация о заведениях общественного питания города.

В путеводитель включен 51 ресторан, каждый из них прошел аккредитацию. Они оценивались по следующим критериям: владение персонала английским языком, наличие меню на нескольких языках, ассортимента блюд татарской национальной кухни, системы эквайринга и наличие комплиментов для клиентских групп чемпионата при предъявлении аккредитации.

Главный ресторан «Казань Экспо» готов ежедневно принимать у себя до 5,5 тысячи человек. В меню вошли блюда европейской и азиатской кухни, а также татарская национальная. Предусмотрено халяль-питание и отдельная линия раздачи для юниоров.

Ранее оргкомитет 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» попросил участников чемпионата не привозить с собой в Россию продукты питания. Меню согласовано со всеми делегациями, которые приезжают в Казань из 63 стран мира.



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