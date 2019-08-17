В Иннополисе разработали тренажер по управлению аквапонной фермой

В Иннополисе разработали тренажер по управлению аквапонной фермой, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Аквапонная ферма — это хозяйство, где одновременно выращивают растения без использования почвы и разводят рыб в самоочищающихся аквариумах. Естественные отходы от рыб служат натуральным удобрением для растений. С помощью разработанного в Иннополисе приложения можно потренироваться в управлении такой фермой

— В первую очередь наше приложение разработано для популяризации сельского хозяйства. У молодежи эта профессия ассоциируется в первую очередь с необходимостью работать на комбайне, в коровнике, — рассказывает разработчик приложения Максим Захаров.

Ожидается, что приложение вскоре передадут для тестирования в Минобразования Татарстана.



Напомним, недавно в Инноплисе также прошла первая «беспилотная» свадьба: молодожен на церемонию бракосочетания привез беспилотный автомобиль.