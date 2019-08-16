В Башкирии завершилась реконструкция единственного в стране производства ТФК

Накануне на благовещенском предприятии СИБУРа «ПОЛИЭФ» завершена реконструкция единственного в России производства терефталевой кислоты (ТФК). Это вещество используется в производстве пластиковых бутылки для напитков, синтетических тканей, безопасных упаковочных материалов, а также медицинских изделий. Кроме того, на основе ТФК выпускают экологичные пластификаторы для напольных покрытий, игрушек и другой продукции.

В ходе модернизации было обновлено свыше 150 единиц основного технологического оборудования, а также большая часть вспомогательного оборудования. Объём инвестиций составил более 6 млрд рублей, в том числе порядка 1 млрд рублей кредитных средств выделил Фонд развития моногородов.

Объём потребления ТФК на российском рынке составляет порядка 500 тысяч тонн в год. Модернизация действующего производства на благовещенском предприятии позволяет увеличить выпуск ТФК с 272 тысяч до 350 тысяч тонн в год и значительно заместить импорт.

В церемонии, посвящённой этому событию, участвовали врио главы Башкирии Радий Хабиров, заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов и генеральный директор АО «ПОЛИЭФ» Михаил Юрин, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Напомним, этим летом в Уфе был зафиксирован массовый мор рыбы на реке Изяк. Прокуратура РБ предположила, что источником загрязнения вод мог стать завод ПОЛИЭФ. На предприятии отрицали причастность к гибели рыбы. Позже к обсуждению проблемы подключился врио главы Башкирии Радий Хабиров, который заявил, что источник установлен и он возместит ущерб.

