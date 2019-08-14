Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи и обмане телезрителей

Директор «Порту» по вопросам коммуникации с общественностью Франсишку Мораеш прокомментировал ситуацию с сорванной на «Матч ТВ» трансляцией матча «Краснодара» в Португалии.

«Ситуация очень простая. «Порту» установил цену в 50 тысяч евро за трансляцию. Российский канал сначала предложил 15 тысяч — это предложение «Порту» отклонил.

Несмотря на это, российский канал продолжил анонсировать трансляцию. Только в понедельник мы получили согласие по поводу 50 тысяч евро, но при этом на протяжении переговоров всегда оговаривалось обязательное условие — дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры.

В день матча российский канал продолжал делать вид, что не может перевести деньги. За полтора часа до игры мы обрезали сигнал. Это ложь, что мы изменили условия соглашения. Кто не выполнил договоренности, так это российский канал. Остальное просто разговоры, чтобы обмануть российских зрителей. Интересно, что мы транслировали матч в приложении FC Porto TV и второй страной в мире по размеру аудитории была Россия.



Изначально не планировали показывать матч в приложении бесплатно для россиян. Когда российский канал сказал нам, что заплатит 50 тысяч евро, то мы отключили сигнал на территории России. Когда сделка так и не состоялась, то мы вновь открыли доступ к сигналу для России», — сказал Мораес в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, вчера «Краснодар» в гостях одолел «Порту» и вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.