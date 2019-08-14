Трамп потерял до $5 млрд за время президентства

Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял от $3 до $5 млрд во время пребывания на посту главы государства.

По его словам, из этих денег большая часть была потрачена на адвокатов из-за поданных против него исков.

Как пишет NBC, слова Трампа «практически невозможно проверить», так как он не представлял общественности налоговые декларации.

Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что члены Демократической партии США никогда не увидят налоговые декларации Трампа.

По итогам 2018 года доходы президента США составили более $420 млн.