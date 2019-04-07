В Белом доме заявили, что не допустят публикации налоговой декларации Трампа

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что члены Демократической партии США никогда не увидят налоговые декларации президента США Дональда Трампа, сообщают «Известия».

Он подчеркнул, что демократам известно, при каких условиях налоговая служба может опубликовать декларации о налогах.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного российскому вмешательству в выборы 2016 года. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter. Он признался, что знает только основной вывод, который говорит о том, что никакого сговора не было.



