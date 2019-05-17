В прошлом году Трамп заработал более $420 млн

По итогам 2018 года доходы президента США Дональда Трампа составили более $420 млн. Это меньше, чем в 2017 году, когда он заработал не менее $450 млн.



Заработок был раскрыт в финансовой выписке американского лидера, которую опубликовало Управление правительственной этики. Однако в документе отсутствуют точные цифры, поэтому Bloomberg оценивает доход президента в не менее чем $421 млн, CNN — $434 млн, пишет РБК.



Общий список активов Трампа насчитывает 551 позицию. Там есть недвижимость, ценные акции, компании и т. д.

Ранее стало известно, что доходы Трампа от продажи недвижимости в 2018 году составили около $35 млн.

