Анатолий Бышовец: «Краснодар» — пример для тех, кто увлекается иллюзиями об иностранцах»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» (3:2) в рамках квалификации Лиги чемпионов.

«После первого матча «Краснодар» незаслуженно критиковали. Тогда судейские ошибки результативно повлияли на матч, там был и неназначенный пенальти по воротам португальцев, и ошибка с назначением штрафного на Зе Луише.

Отличительная черта «Краснодара» заключается в том, что у команды есть стиль, есть философия. Очень важно, что команда не отходит от этого, а действует последовательно в организации игры.

Победа над «Порту» — это результат анализа домашнего матча и уверенность, которую обретает команда с каждой игрой. Надо отдать должное, что, несмотря на потери Перейры, Каборе и того же Газинского, селекция достаточно конкретна и отвечает требованиям команды. Очень рад и за Мусаева, и за Галицкого! За такой короткий срок все получилось, это назидательный пример для тех, кто увлекается иллюзиями об иностранных тренерах и игроках.

Что касается Шапи, то у него есть очень хорошие качества. У него хорошая психологическая устойчивость и важная черта, присущая даровитым игрокам, — взятие инициативы на себя. Он не боится идти в обводку, исполнять рискованные удары и делает это все на хорошем исполнительском уровне. Вместе с Чаловым он — в числе лучших молодых игроков, к ним на подходе еще Игнатьев», — сказал Бышовец Sport24.

Напомним, вчера «Краснодар» в гостях одолел «Порту» и вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.