«Король Лев» стал самой кассовой анимационной картиной в истории

Картина «Король Лев», которая является киноверсией одноименного мультфильма, собрала в прокате $1,33 млрд. Это позволило ей стать самыми кассовым анимационным фильмом в истории.

Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году и принадлежал мультфильму «Холодное сердце». Он смог получить $1,29 млрд кассовых сборов.

Тройку самых кассовых анимационных фильмов занимает «Суперсемейка-2». Мультфильм вышел в 2018 году и собрал в прокате $1,24 млрд, сообщает Variety.

Ранее ВЦИОМ назвал самый любимый мультфильм у россиян.