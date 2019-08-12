Суд передал казанский ЖК «Миллениум Сити» в жилищно–строительный кооператив

Суд в рамках дела о банкротстве ООО «Маг-Строй» удовлетворил заявление конкурсного управляющего о передаче ЖК «Миллениум Сити» в жилищно–строительный кооператив.

ЖСК под названием «68-й квартал» был официально зарегистрирован 8 августа. До этого 26 июня владельцы проблемного объекта проголосовали за передачу дома в ЖСК, сообщает фонд проблемных дольщиков РТ.

По прогнозам, ЖК «Миллениум Сити» будет введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Сейчас его достраивает компания «Бриз».

Ранее инвестор предпринял рейдерский захват в ЖК «Миллениум Сити».