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«Татнефть» намерена инвестировать 200 млн долларов в проекты в Туркменистане

14:49, 24.05.2019
«Татнефть» намерена инвестировать 200 млн долларов в проекты в Туркменистане
Фото: пресс-служба «Татнефти»

АО «Татнефть» планирует заключить с туркменской нефтяной компанией «Туркменнефть» дополнительное соглашение о повышении нефтеотдачи пластов месторождения Готурдепе.

Замначальника управления по реализации нефтегазовых проектов за пределами РТ ПАО «Татнефть» Рафаэль Афлетонов рассказал, что инвестиции в проект составят более 200 млн долларов США.

Он также сообщил, что стороны изучают возможность создания производства по ремонту нефтепромыслового оборудования на взаимовыгодной основе, передает ИА «Татар-информ».

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с президентом РТ Рустамом Миннихановым положительно оценил сотрудничество с КАМАЗом и «Татнефтью». Также он согласился с возможностью нарастить объемы товарооборота.

ПромышленностьНефть Татарстан
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