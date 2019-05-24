«Татнефть» намерена инвестировать 200 млн долларов в проекты в Туркменистане

Фото: пресс-служба «Татнефти»

АО «Татнефть» планирует заключить с туркменской нефтяной компанией «Туркменнефть» дополнительное соглашение о повышении нефтеотдачи пластов месторождения Готурдепе.

Замначальника управления по реализации нефтегазовых проектов за пределами РТ ПАО «Татнефть» Рафаэль Афлетонов рассказал, что инвестиции в проект составят более 200 млн долларов США.



Он также сообщил, что стороны изучают возможность создания производства по ремонту нефтепромыслового оборудования на взаимовыгодной основе, передает ИА «Татар-информ».



Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с президентом РТ Рустамом Миннихановым положительно оценил сотрудничество с КАМАЗом и «Татнефтью». Также он согласился с возможностью нарастить объемы товарооборота.

