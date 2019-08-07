Бюджет «Крыльев Советов» на сезон-2019/20 составляет 1,6 млрд рублей
Бюджет «Крыльев Советов» на сезон-2019/20 составляет 1,6 млрд рублей. Об этом со ссылкой на правительство самарской области сообщает ТАСС.
На данный момент, значительную часть бюджета покрывают деньгами самарской области. Власти региона считают такие траты завышенными, поэтому предложили клубу повысить долю спонсорских средств.
Отмечается, что помимо расходов на содержание команды некоторая часть бюджета тратится на погашение долгов клуба.
Ранее власти самарской области огласили условия возвращения хоккейной «Лады» из Тольятти в КХЛ.СпортФутболОбществоЭкономика
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