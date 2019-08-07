Тольяттинская «Лада» вернется в КХЛ, если титульный спонсор покроет 70% бюджета клуба

В правительстве Самарской области рассказали об условии для возвращения тольяттинской «Лады» в КХЛ. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает ТАСС.

«В перспективе мы планируем, что «Лада» вернется в КХЛ, но для этого нужен титульный спонсор, который возьмет на себя не менее 70% от бюджета клуба», — сказал собеседник агентства.

Отметим, что бюджет клуба на минувший сезон-2018/19 был подтвержден в размере 800 млн рублей.

Тольяттинская «Лада» покинула КХЛ по итогам сезона-2017/18. Сейчас клуб выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).