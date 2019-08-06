Игорь Ожиганов: «Для меня мечта — выиграть с «Ак Барсом» Кубок Гагарина»

Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов поделился ожиданиями от предстоящего сезона в составе казанского клуба.

«Я не хочу сейчас говорить об НХЛ. Для меня мечта — выиграть за ближайшие два года с «Ак Барсом» Кубок Гагарина. Желательно даже за один. С ЦСКА я дважды проигрывал финал, уже хочется стать чемпионом. С одной стороны, все с детства мечтают об НХЛ, но с другой, все хотят побеждать. Эти крики и летящие во все стороны перчатки, клюшки — это ни с чем несравнимо!

Насколько я знаю, у меня был вариант с переходом в «Ак Барс» еще при Билялетдинове, когда я почти не играл в ЦСКА и всерьез думал об обмене. Но тогда не получилось, меня не отпустили. Главное, что сейчас я кайфую в Казани и каждый день с удовольствием прихожу на тренировки. Впервые за последние два года я себя чувствую душевно спокойно. Я знаю здесь много ребят, мне комфортно в коллективе, я знаю требования тренеров и схему. Мне ничему не надо учиться, только приходить на тренировки.

В какой хоккей будет играть «Ак Барс» в этом сезоне? По всем признакам это будет агрессивный атакующий хоккей. Квартальнов на каждой тренировке просит защитников помогать нападающим. У него защитник может пройти от своих ворот до чужих. Возвращаться, правда, придется на пердячем пару», — сказал Ожиганов.

Напомним, Игорь Ожиганов перешел в «Ак Барс» в середине мая. Защитник подписал с казанцами двухлетний контракт.