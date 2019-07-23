В России девелоперам разрешили достроить без эскроу-счетов около 60 млн кв. м жилья

Российские застройщики смогут завершить строительство части долевого жилья по старой схеме. Они получили разрешения на объекты общей площадью около 60 млн кв. м.

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал на совещании в Госдуме, что в этой сфере получено 3 350 разрешений. Эти объекты должны контролировать региональные власти, передает ТАСС.

При этом выдано также 627 разрешений на строительство по схеме проектного финансирования. Их получили 373 застройщика на объекты площадью 9,6 млн кв. м.

По словам заместителя министра, согласно данным единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в стадии строительства одномоментно находится 122 млн кв. м жилых помещений. На них действует более 8,6 тысячи разрешений на строительство, распределенных между почти 4 тысячами застройщиков.

Напомним, что с 1 июля в России действует новая схема долевого строительства. Девелоперы должны возводить жилье на кредитные деньги, а средства дольщиков переводятся на эскроу-счета.