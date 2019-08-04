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Дмитрий Брагин из «ТАИФ Моторспорт» лидирует в российских кольцевых гонках за 2 этапа до финиша

14:52, 04.08.2019
Дмитрий Брагин из «ТАИФ Моторспорт» лидирует в российских кольцевых гонках за 2 этапа до финиша
Фото: vk.com/rafrcrs

В эти выходные в подмосковном Мячково прошел очередной этап российской серии кольцевых гонок.

По итогам этапа пилот команды «ТАИФ Моторспорт» Дмитрий Брагин занял третье место, набрав за две гонки 30 очков. Такой результат позволил действующему чемпиону серии продолжить лидировать в личном зачете.

За два этапа до финиша, который состоится 7 и 8 сентября в Сочи, отрыв Брагина от ближайшего преследователя Клима Гаврилова составляет всего 5 очков. При этом у представителя команды «ТАИФ Моторспорт» пока нет ни одной итоговой победы на этапах в нынешнем сезоне.

Напомним, Дмитрий Брагин является шестикратным чемпионом серии российских кольцевых гонок.

СпортОбщество
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