Дмитрий Брагин из «ТАИФ Моторспорт» стал чемпионом в российских кольцевых гонках
Сегодня, 6 октября, в Грозном прошел заключительный этап российской серии кольцевых гонок. По итогам всех этапов сезона победу в личном зачете одержал пилот команды «ТАИФ Моторспорт» Дмитрий Брагин.
В финальной гонке в Грозном Брагин приехал вторым, отстав от Дудукало на 3 секунды. Таким образом, пилот казанской команды набрал 224 очка в общем зачете и стал чемпионом России по кольцевым гонкам.
Это уже шестой титул Брагина и третье подряд чемпионство пилота «ТАИФ Моторспорт».Спорт
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