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Дмитрий Брагин из «ТАИФ Моторспорт» стал чемпионом в российских кольцевых гонках

14:05, 06.10.2018
Дмитрий Брагин из «ТАИФ Моторспорт» стал чемпионом в российских кольцевых гонках
Фото: raf-rcrs.ru

Сегодня, 6 октября, в Грозном прошел заключительный этап российской серии кольцевых гонок. По итогам всех этапов сезона победу в личном зачете одержал пилот команды «ТАИФ Моторспорт» Дмитрий Брагин.

В финальной гонке в Грозном Брагин приехал вторым, отстав от Дудукало на 3 секунды. Таким образом, пилот казанской команды набрал 224 очка в общем зачете и стал чемпионом России по кольцевым гонкам.

Это уже шестой титул Брагина и третье подряд чемпионство пилота «ТАИФ Моторспорт».

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