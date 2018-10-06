Дмитрий Брагин из «ТАИФ Моторспорт» стал чемпионом в российских кольцевых гонках

Сегодня, 6 октября, в Грозном прошел заключительный этап российской серии кольцевых гонок. По итогам всех этапов сезона победу в личном зачете одержал пилот команды «ТАИФ Моторспорт» Дмитрий Брагин.

В финальной гонке в Грозном Брагин приехал вторым, отстав от Дудукало на 3 секунды. Таким образом, пилот казанской команды набрал 224 очка в общем зачете и стал чемпионом России по кольцевым гонкам.

Это уже шестой титул Брагина и третье подряд чемпионство пилота «ТАИФ Моторспорт».