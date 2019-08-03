«Нефтехимик» уступил «Текстильщику» в матче в Казани

Сегодня, 3 августа, «Нефтехимик» (Нижнекамск) в матче 6-го тура первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ в Казани уступил команде «Текстильщик» (Иваново) со счетом 1:2.

Единственный гол «Нефтехимика» забил полузащитник клуба Денис Макаров. Из игроков «Текстильщика» отличились Николай Радченко и Евгений Маричев.

«Нефтехимик» занимает 9-е место, набрав 8 очков в шести встречах. Команда из Иваново вышла на 16-е место в таблице ФНЛ.



Напомним, что в июле «Нижний Новгород» и «Нефтехимик» сыграли вничью.

