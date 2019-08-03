WSJ: полеты Boeing 737 MAX возобновятся не раньше следующего года
Возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX состоится не раньше начала 2020 года. Это связано с тем, что Федеральное авиационное управление (ФАУ) США по настоянию авиарегуляторов включило в процедуру сертификации этих самолетов новые тесты.
Теперь в нее включили проверку на авиасимуляторах сценария нештатных ситуаций в полете. В одном из таких случаев пилот во время теста среагировал на такой сбой за 16 секунд, что гораздо больше норм сертификации ФАУ, сообщает The Wall Street Journal.
Ранее федеральное авиационное управление США выявило новый потенциальный риск для моделей Boeing 737 MAX. Проблема заключалась в том, что во время одного из тестов пилотам понадобилось много времени, чтобы активировать систему триммера стабилизатора, используемую для управления лайнером.
Справка
За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 Max. Так, в результате крушения Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли 149 человек, в том числе трое россиян, и восемь членов экипажа. Россия, США, Евросоюз и еще ряд стран запретилиполеты этих самолетов.
До этого, в октябре 2018 года, самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение в районе побережья острова Ява в Индонезии. Всего на борту находился 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.
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