WSJ: полеты Boeing 737 MAX возобновятся не раньше следующего года

Возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX состоится не раньше начала 2020 года. Это связано с тем, что Федеральное авиационное управление (ФАУ) США по настоянию авиарегуляторов включило в процедуру сертификации этих самолетов новые тесты.

Теперь в нее включили проверку на авиасимуляторах сценария нештатных ситуаций в полете. В одном из таких случаев пилот во время теста среагировал на такой сбой за 16 секунд, что гораздо больше норм сертификации ФАУ, сообщает The Wall Street Journal.

Ранее федеральное авиационное управление США выявило новый потенциальный риск для моделей Boeing 737 MAX. Проблема заключалась в том, что во время одного из тестов пилотам понадобилось много времени, чтобы активировать систему триммера стабилизатора, используемую для управления лайнером.