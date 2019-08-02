В башкирском Кумертау реконструируют стадион за 247 млн рублей

Фото: скириншот

Управление капитального строительства Башкирии разместило на сайте госзакупок тендер на реконструкциюстадиона «Шахтер» в Кумертау. На эти цели из бюджета региона планируют потратить 246,9 млн рублей. Заявки на участие в тендере будут приниматься с 31 июля по 9 августа, тогда же и состоится аукцион.

Стадион располагается на улице Советской. Работы должны начаться в течение семи дней с момента передачи подрядчику строительной площадки и завершиться в октябре 2020 года.

Реконструкция затронет западную и восточную трибуны. Там будет проведены монтаж внутренних сетей связи, системы автоматической пожарной сигнализации, а также реконструированы системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, смонтирована система наружного наблюдения и благоустроена территория.

Напомним, что в конце прошлого года в Кумертау открылась новая ледовая «Сапсан Арена».

