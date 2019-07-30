Долгострои ЖК «Яшьлек» в Куюках достроят к октябрю

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Дома в ЖК «Яшьлек» в деревне Куюки Пестречинского района РТ достроят в этом октябре. Республиканский фонд поддержки обманутых дольщиков определил нового застройщика для более быстрого завершения строительства. Новым подрядчиком станет СК «Бриз».

«Бризу» необходимо завершить все работы в домах №1—4 до октября 2019 года.

Строительство комплекса началось еще в 2011 году, часть квартир в нем планировалось реализовать в рамках госпрограммы «Жилье для российских семей». Участниками программы стали люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, ветераны труда и боевых действий. После заключения с гражданами договоров о долевом строительстве компания заморозила стройку. Сейчас недостроенными остаются шесть многоквартирных домов на территории комплекса.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что дольщиков ЖК «Яшьлек» попросили свернуть палаточный лагерь, который они разбили на месте долгостроев.