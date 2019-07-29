Дольщики ЖК «Молодежный» и ЖК МЧС провели пикет в центре Казани
Сегодня в Казани обманутые дольщики ЖК «Молодежный» и ЖК МЧС организовали пикет. Протестующие собрались в сквере им. Тинчурина.
«Казань — город обманутых дольщиков», — гласил один из плакатов активистов.
Напомним, что исполком Казани объяснил причину простоя стройки дома №2 ЖК МЧС. По версии чиновников, застройщик не сдал вовремя сметную документацию, поэтому работы на объекте не начинались.НедвижимостьОбщество Татарстан
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