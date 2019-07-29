Новости недвижимости

22:26 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Дольщики ЖК «Молодежный» и ЖК МЧС провели пикет в центре Казани

21:55, 29.07.2019
Дольщики ЖК «Молодежный» и ЖК МЧС провели пикет в центре Казани
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Казани обманутые дольщики ЖК «Молодежный» и ЖК МЧС организовали пикет. Протестующие собрались в сквере им. Тинчурина.

«Казань — город обманутых дольщиков», — гласил один из плакатов активистов.

Напомним, что исполком Казани объяснил причину простоя стройки дома №2 ЖК МЧС. По версии чиновников, застройщик не сдал вовремя сметную документацию, поэтому работы на объекте не начинались.

НедвижимостьОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров