В США суд освободил хакера, остановившего вирус WannaCry

Окружной суд Милуоки (штат Висконсин, США) вынес приговор британскому программисту Маркусу Хатчинсу, прославившемуся удачной попыткой остановить вирус-вымогатель WannaCry. Хакер обвинялся в создании другого компьютерного вируса и получил срок, который он уже провел в заключении.

Хатчинсу грозило до 10 лет тюрьмы за распространение вредоносного ПО, передает Associated Press.

Напомним, что в 2017 году власти США обвинили программиста в создании и распространении программы под названием Kronos, которая использовалась для похищения информации о банковских онлайн-операциях и данных кредитных карт. Хатчинс был задержан в Лас-Вегасе (штат Невада) в августе 2017 года, где он участвовал в конференции экспертов в области кибербезопасности.