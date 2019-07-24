Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку акита-ину

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретился в своей резиденции с российской фигуристкой Алиной Загитовой в среду, 24 июля.

Спортсменка подарила политику плюшевую собаку породы акита-ину. Абэ поблагодарил Загитову за презент. Он пригласил ее посетить префектуру Акиту, считающуюся исторической родиной этой породы.

Также премьер-министр добавил, что ему приятно смотреть на то, как растет акита-ину по кличке Масару, которую Загитовой он лично вручил после победы спортсменки на Олимпиаде в Пхенчхане в прошлом году, передает ТАСС.

Напомним, в конце мая Алина Загитова выступила под живую музыку на тему «Кармен» на показательных выступлениях в Японии.