Новости спорта

15:43 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Алина Загитова выступила под живую музыку на показательных выступлениях в Японии

14:29, 29.05.2019
Алина Загитова выступила под живую музыку на показательных выступлениях в Японии

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова на шоу Fantasy on Ice в Японии представила показательный номер на тему «Кармен», в котором фигуристка выступала под живую музыку, — сообщает «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Загитова выступала в образе Кармен в произвольной программе.

В 2018 году Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина получила титул чемпионки мира в Японии.

Загитова сегодня возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1 000 очков японку Сатоко Мияхару: у Загитовой 4 510 баллов, у Мияхары — 3 459.

СпортФигурное катание
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров