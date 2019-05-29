Алина Загитова выступила под живую музыку на показательных выступлениях в Японии

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова на шоу Fantasy on Ice в Японии представила показательный номер на тему «Кармен», в котором фигуристка выступала под живую музыку, — сообщает «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Загитова выступала в образе Кармен в произвольной программе.

В 2018 году Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина получила титул чемпионки мира в Японии.



Загитова сегодня возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1 000 очков японку Сатоко Мияхару: у Загитовой 4 510 баллов, у Мияхары — 3 459.