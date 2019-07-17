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Муртаза Рахимов обещал поддержать Радия Хабирова

18:10, 17.07.2019 3
Муртаза Рахимов обещал поддержать Радия Хабирова
Фото: glavarb.ru

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов обещал поддержать врио главы РБ Радия Хабирова во всех его начинаниях. Об этом корреспонденту «Реального времени» рассказала Рауфа Рахимова, племянница первого главы республики и издатель портала ProUfu.ru.

«Мы часто общаемся с Муртазой Губайдулловичем, и он мне сказал: «Радий — наш парень, с ним приятно работать. Давайте лично поддержим его». Такой его выбор», — сообщила Рахимова.

В частности, первый президент Башкортостана готов поддерживать многие проекты нынешнего руководителя республики. Так, они договорились, что будут совместно работать по строительству соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе.

«Фонд «Урал» (возглавляемый Муртазой Рахимовым, — прим. ред.) будет продолжать участвовать в строительстве мечети. А без поддержки Радия Фаритовича эта стройка не пойдет. Об этом они договорились еще при первой встрече», — продолжает собеседница «Реального времени».

По ее словам, с октября 2018 года у Хабирова и Рахимова прошло несколько встреч, однако о них региональные СМИ писали редко.

«Такая поддержка заметно усиливает Хабирова, а Муртазе Губайдулловичу ему помогать просто приятно. Рахимову сейчас политика не так интересна. Но некоторые члены команды Радия Фаритовича не заинтересованы в его хороших отношениях с Рахимовым. Возможно, они работают вовсе не на Хабирова», — заявила она.

Сейчас Радий Хабиров готовится к выборам главы Башкортостана. Согласно исследованию «Реального времени», врио главы РБ является самым влиятельным человеком в регионе. Муртаза Рахимов занимает 17-ю строчку в списке топ-100 элиты республики.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:24
    не может быть!
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  • Анонимно 18:24
    Это она на Ростислава гонит
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  • Анонимно 19:04
    РВ, зачем вам вмешиваться в эти башкирские разборки?
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