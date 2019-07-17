Муртаза Рахимов обещал поддержать Радия Хабирова

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов обещал поддержать врио главы РБ Радия Хабирова во всех его начинаниях. Об этом корреспонденту «Реального времени» рассказала Рауфа Рахимова, племянница первого главы республики и издатель портала ProUfu.ru.

«Мы часто общаемся с Муртазой Губайдулловичем, и он мне сказал: «Радий — наш парень, с ним приятно работать. Давайте лично поддержим его». Такой его выбор», — сообщила Рахимова.

В частности, первый президент Башкортостана готов поддерживать многие проекты нынешнего руководителя республики. Так, они договорились, что будут совместно работать по строительству соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе.

«Фонд «Урал» (возглавляемый Муртазой Рахимовым, — прим. ред.) будет продолжать участвовать в строительстве мечети. А без поддержки Радия Фаритовича эта стройка не пойдет. Об этом они договорились еще при первой встрече», — продолжает собеседница «Реального времени».

По ее словам, с октября 2018 года у Хабирова и Рахимова прошло несколько встреч, однако о них региональные СМИ писали редко.

«Такая поддержка заметно усиливает Хабирова, а Муртазе Губайдулловичу ему помогать просто приятно. Рахимову сейчас политика не так интересна. Но некоторые члены команды Радия Фаритовича не заинтересованы в его хороших отношениях с Рахимовым. Возможно, они работают вовсе не на Хабирова», — заявила она.

Сейчас Радий Хабиров готовится к выборам главы Башкортостана. Согласно исследованию «Реального времени», врио главы РБ является самым влиятельным человеком в регионе. Муртаза Рахимов занимает 17-ю строчку в списке топ-100 элиты республики.