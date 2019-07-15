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Huawei планирует сократить часть сотрудников в США

01:37, 15.07.2019
Huawei планирует сократить часть сотрудников в США
Фото: flickr.com

Корпорация Huawei Technologies Corporation намерена уволить часть сотрудников в исследовательском подразделении Futurewei Technologies, базирующемся в США.

Таким образом планируется решить проблемы, связанные с ограничениями для американских компаний на сотрудничество с ней. Предварительно, сокращение штата затронет около 100 человек.

Сотрудникам китайского происхождения будет предложено вернуться домой и продолжить работу в компании, пишет The Wall Street Journal.

Всего в лабораториях Huawei в Техасе, Калифорнии и Вашингтоне работают около 850 специалистов.

Напомним, ранее Минюст США призвал федеральный суд Восточного округа штата Техас прекратить разбирательство по иску Huawei. Компания требовала признать незаконным включение в черный список Минпромторга Соединенных Штатов. Юристы Huawei утверждают, что продукция технического гиганта не может каким-либо образом угрожать безопасности США.

Технологии
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