В Казани прошел этап Российских кольцевых гонок — видео
Сегодня под Казанью стартовал 4-й этап Российской серии кольцевых гонок. На трассе Kazan Ring выступили лучшие гонщики страны, сообщают «Новости Татсртана» телеканала ТНВ.
Многократный чемпион России Кирилл Ладыгин, выступающий за команду LADA Sport ROSNEFT отметил, что знаком с казанской трассой и «много раз на ней побеждал».
Среди юниоров одним из Фаворитов считается татарстанский спортсмен Рустам Фатхутдинов.Спорт Татарстан
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