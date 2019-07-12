Здание «Татагропромбанка» в Казани продали вдвое дешевле начальной цены

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о продаже главного здания обанкротившегося «Татагропромбанка». Штаб-квартира организации ушла с молотка почти вдвое дешевле начальной цены — за 66,2 млн рублей.

На торги объект выставлялся за 120,7 млн рублей. Здание на Зинина приобретено физлицом, следует из сообщения АСВ в реестре сведений о банкротстве. Общая площадь помещений составляет 1 372 кв. м.

Также заключен контракт на приобретение гаража и земли под ним в Лаишево. За этот объект управляющему удалось выручить 131,5 тысячи рублей.

Ранее АСВ выставило на торги 32 лота имущества «Татагропромбанка», в сумме оцененные в 560,6 млн рублей.

