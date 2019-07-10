«Татнефть» и «Магнит» открыли совместные магазины

АЗС «Татнефть» и розничная сеть «Магнит» открыли первые торговые точки под брендом ретейлера на заправках татарстанской компании в Краснодарском крае.

Первые два объекта расположены рядом с федеральной трассой М-4 «Дон», по пути к побережью Черного моря, сообщает пресс-служба «Татнефти».

Кроме южного направления, организация магазинов «Магнит» планируется и на АЗС «Татнефти» Московского региона. По итогам данного проекта будет принято решение о дальнейшем развитии сотрудничества с сетью «Магнит».

Ранее стало известно, что ПАО «Татнефть» договорилось о покупке у финской корпорации Neste розничного топливного бизнеса, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге.

Отмечалось, что сделка не окажет существенного влияния на финансовое положение Neste и ПАО «Татнефть». Она будет завершена к концу 2019 года.