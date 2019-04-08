Минниханов рассказал о цифровизации экономики Татарстана на инвестфоруме в Дубае

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии инвестиционного форума в Дубае (ОАЭ). Он рассказал о развитии цифровой экономики в республике.

«Цифровая трансформация призвана преобразовать все отрасли экономической деятельности, в том числе промышленность и производство», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он отметил, что в республике примеры цифровизации показывают и такие промышленные гиганты, как КАМАЗ, «Татнефть», Казанский вертолетный завод (КВЗ) и другие.

Отдельно Минниханов остановился на первом в стране городе высоких технологий — Иннополисе.

«Площадка Иннополис создана по принципу «живи, учись, работай» и находится в постоянном развитии, наполняется жизнью и привлекает самых талантливых IT-специалистов для проживания и работы, также в городе на практике применяются сквозные технологии», — подчеркнул президент Татарстана.

Он также рассказал и о программах вовлечения школьников и студентов в раннюю профориентацию. В том числе в Татарстане идет формирование IT-навыков благодаря центрам молодежного инновационного творчества, IT-классам в школах и детским технопаркам «Кванториум».