Юношеская команда «Рубина» победила в первенстве России

Юношеская команда казанского «Рубина» обыграла московский «Локомотивв финале первенства России среди команд спортивных школ 2002 года рождения.

Игра закончилась со счетом 3:0. Голы забили Артур Максимчук, дважды отличился Денис Сабусов, сообщает пресс-служба «Рубина».

На пути к победе рубиновцы сначала дважды сыграли вничью с московской ФШМ (3:3) и ярославским «Шинником» (1:1), затем обыграли петербургские СШОР «Зенит» (2:0). В плей-офф команда победила петербургский «Зенит» (2:2, 3:1 по пенальти) и «Краснодар» (2:1).

Эта победа «Рубина» стала первой с 2016 года, когда чемпионом возраста стала команда 2000 г.р.