В Зеленодольском районе состоится всероссийский турнир по го
С 9 по 14 июля в санатории «Васильевский» Зеленодольского района пройдет всероссийский го-конгресс.
Он включает в себя четыре турнира: финал командного чемпионата России, финал командного первенства России, всероссийский блиц-турнир и открытый Кубок России. Церемония открытия го-конгресса запланирована на 12 июля, сообщают «Новости Зеленодольска».
Кроме основных турниров, участников ждет спортивно-культурная программа.Спорт Татарстан
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