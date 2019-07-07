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В Зеленодольском районе состоится всероссийский турнир по го

20:32, 07.07.2019
В Зеленодольском районе состоится всероссийский турнир по го
Фото: pixabay.com

С 9 по 14 июля в санатории «Васильевский» Зеленодольского района пройдет всероссийский го-конгресс.

Он включает в себя четыре турнира: финал командного чемпионата России, финал командного первенства России, всероссийский блиц-турнир и открытый Кубок России. Церемония открытия го-конгресса запланирована на 12 июля, сообщают «Новости Зеленодольска».

Кроме основных турниров, участников ждет спортивно-культурная программа.

Спорт Татарстан
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