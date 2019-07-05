«Нэфис Косметикс» потребовал с Завода СМС еще 303 млн рублей

АО «Нэфис Косметикс» 4 июля предъявил конкурсному управляющему ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» требования в размере 303 млн рублей.

В эту сумму в том числе входят не исполненные обязательства по договору №301/17 от 8 июня 2017 года и семи дополнительных соглашений к нему заключенных в период с 20 августа 2017 года по 1 февраля 2018 года по поставке и переработке сырьевых компонентов для производства готовой продукции (синтетических моющих средств и полуфабрикатов). По этому пункту сумма долга составляет 300,5 млн рублей, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Напомним, 2 июля «Нэфис Косметикс» предъявил требования к Заводу СМС на 928,6 млн рублей.