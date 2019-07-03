«Нэфис Косметикс» предъявил требования к Заводу СМС на 928,6 млн рублей

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Конкурсный управляющий ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» сообщил, что 2 июля поступило заявление от АО «Нэфис Косметикс» о включении в состав третьей очереди реестра требований кредиторов 928,6 млн рублей.

В эту сумму входят 927,5 млн рублей требований по договору оказания услуг №230/16 от 30.05.2016 года, 1 млн рублей расходов по уплате третейского сбора и 3 тыс. рублей расходов по уплате государственной пошлины по заявлению о выдаче исполнительного листа, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Напомним, в мае Арбитражный суд РТ провел замену заявителя в деле о банкротстве завода СМС — с «Анкора» на «Татфондбанк» и с «Татфондбанка» на «Нэфис Косметикс». Иакже АС РТ ввел в отношении ЗСМС конкурсное производство на полгода. Предприятие связывают со структурами «Нэфиса», с которым «Татфондбанк» вел долгие тяжбы за правопреемство в этом споре. ТФБ требует от завода 3,4 млрд рублей долгов по неоплаченному кредиту и готовится предъявить требования еще на 2 млрд.

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