В Уфе строители начали возводить новый корпус кардиоцентра за 2,6 млрд рублей

Уфимская компания «Фирма СУ-10» приступила к строительству нового здания хирургического отделения кардиоцентра. Стоимость контракта составляет 2,6 млрд рублей.

О начале строительства рассказал зампред Госкомитета Башкирии по строительству Артем Ковшов. «Как и планировалось, подготовительные работы начались 4 июля», — передает его слова РБК.

Завершить строительство планируется через два года. Источником финансирования выступает республиканский бюджет. В целом же на реконструкцию кардиоцентра планируется потратить 6,5 млрд рублей. Кроме нового хирургического корпуса с диагностическим центром предусмотрена реконструкция первых трех этажей существующего здания.