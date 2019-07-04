СМИ: Скворцова попросила закупить для Минздрава России вместо SSJ100 французский самолет Falcon

Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство РФ с просьбой закупить для Минздрава французский самолет Falcon 7X.

Воздушное судно предназначается для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) для проведения санитарно-авиационной эвакуации. В настоящее время у агентства нет самолета.

Министр обосновывает, почему бизнес-джет Dassault Falcon 7X предпочтительнее Sukhoi Superjet 100. Среди основных причин — малый разбег перед взлетом, преимущества в дальности полета, ресурсе авионики, а также дешевизна, пишет РБК.

Отмечается, что в 2014 году МЧС купило два SSJ100 по цене 1,933 млрд и 1,97 млрд рублей.

Напомним, крушение самолета SSJ100 произошло 5 мая в Шереметьево. При жесткой посадке лайнера загорелись топливные баки. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» пообещал лишить топ-менеджеров премий из-за аварии SSJ100.