СМИ: Скворцова попросила закупить для Минздрава России вместо SSJ100 французский самолет Falcon
Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство РФ с просьбой закупить для Минздрава французский самолет Falcon 7X.
Воздушное судно предназначается для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) для проведения санитарно-авиационной эвакуации. В настоящее время у агентства нет самолета.
Министр обосновывает, почему бизнес-джет Dassault Falcon 7X предпочтительнее Sukhoi Superjet 100. Среди основных причин — малый разбег перед взлетом, преимущества в дальности полета, ресурсе авионики, а также дешевизна, пишет РБК.
Отмечается, что в 2014 году МЧС купило два SSJ100 по цене 1,933 млрд и 1,97 млрд рублей.
Напомним, крушение самолета SSJ100 произошло 5 мая в Шереметьево. При жесткой посадке лайнера загорелись топливные баки. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
Ранее гендиректор «Аэрофлота» пообещал лишить топ-менеджеров премий из-за аварии SSJ100.ОбществоВласть
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