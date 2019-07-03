Renault представил новое поколение кроссовера Captur

Французский автогигант Renault выпустил компактный кроссовер Captur, который поступит в продажу в Европе.

Автомобиль построен на новой модульной платформе CMF-B. В Европе новый Renault Captur будет представлен с литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л. с. Кроме того, появятся автомобили с 1,3-литровым силовым агрегатом, выдающим 130 или 155 л. с., сообщает пресс-служба автогиганта.

Напомним, ранее автопроизводители сообщили, что автомобильный рынок России вернется в состояние кризиса без программ господдержки. Президент Ассоциации автодилеров РФ Олег Моисеев заявил, что в этом году рынок легковых авто и LCV потеряет 10%.

