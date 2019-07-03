Жильцы Мергасовского дома согласились на ограждение вокруг здания

Жильцы, которые до сих пор судятся за свои квартиры в Мергасовском доме, подписали согласие на ограждение вокруг дома.

Окна первых этажей во дворе закроют металлическими листами. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мергасовский».

Напомним, накануне мэр Казани принял решение, что Мергасовский дом будет охранять ЧОП. Об этом рассказала помощник президента РТ Олеся Балтусова на своей странице в Facebook.

— ЧОП будет охранять дом от вандалов месяца два или три, пока идут дела по расселению с жителями, — пишет Балтусова.

