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Жильцы Мергасовского дома согласились на ограждение вокруг здания

13:33, 03.07.2019
Жильцы Мергасовского дома согласились на ограждение вокруг здания
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Жильцы, которые до сих пор судятся за свои квартиры в Мергасовском доме, подписали согласие на ограждение вокруг дома.

Окна первых этажей во дворе закроют металлическими листами. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мергасовский».

Напомним, накануне мэр Казани принял решение, что Мергасовский дом будет охранять ЧОП. Об этом рассказала помощник президента РТ Олеся Балтусова на своей странице в Facebook.

— ЧОП будет охранять дом от вандалов месяца два или три, пока идут дела по расселению с жителями, — пишет Балтусова.

НедвижимостьОбществоИсторияКультура Татарстан
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