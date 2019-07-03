Прокуратура РТ утвердила обвинение банкиру Роберту Мусину

Фото: "Реальное время"

Накануне первый заместитель прокурора Татарстана утвердил обвинение по уголовному делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина.

По данным «Реального времени», банкира обвиняют в шести эпизодах злоупотреблений полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Ущерб по делу вырос до 53 млрд рублей.



На финише расследования ВИП-обвиняемый отказался от полного признания вины и ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке.



Его дело будет направлено в Вахитовский райсуд Казани для рассмотрения по существу.

О деталях нового обвинения, рекорде скорочтения и гражданском иске к Мусину в размере 20% бюджета Татарстана — в материале «Реального времени».