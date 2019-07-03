Прокуратура РТ утвердила обвинение банкиру Роберту Мусину
Накануне первый заместитель прокурора Татарстана утвердил обвинение по уголовному делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина.
По данным «Реального времени», банкира обвиняют в шести эпизодах злоупотреблений полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
Ущерб по делу вырос до 53 млрд рублей.
На финише расследования ВИП-обвиняемый отказался от полного признания вины и ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке.
Его дело будет направлено в Вахитовский райсуд Казани для рассмотрения по существу.
О деталях нового обвинения, рекорде скорочтения и гражданском иске к Мусину в размере 20% бюджета Татарстана — в материале «Реального времени».ПроисшествияБизнесЭкономикаФинансыБанки Татарстан
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