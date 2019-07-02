В Казани по делу на 113 млн заочно арестован президент торговой сети «Южный Двор»

Вахитовский суд Казани санкционировал заочный арест 64-летнего уроженца Москвы Михаила Матлиса, бывшего президента и совладельца сети по продаже косметики «Южный двор». По данным «Реального времени», еще в апреле МВД Татарстана объявило бизнесмена в международный розыск.



Силовики предполагают, что Матлис выехал из страны через Украину или Республику Беларусь и в данный момент находится в Израиле.

Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Вахитовского суда, ранее мера пресечения Михаилу Матлису не избиралась.

Руководитель группы компаний «Южный двор» заочно обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, вместе с неустановленными лицами в 2009—2016 годах им были похищены товары бытовой химии на 113 млн рублей. Товары были получены у группы компаний «Нэфис» под предлогом их реализации в Москве.

В 2006 году сеть «Южный двор» насчитывала 130 магазинов по всей стране.

Дело было возбуждено в межмуниципальном управлении МВД России «Люберецкое» еще в июле 2017 года в отношении неустановленных лиц. Позже материалы направили в Казань.

Ранее в Татарстане арестовали главу благотворительного фонда Армении, находившуюся в международном розыске.