ГЖФ — новоселам «Салават купере»: «Никого не заставляли подписывать документы управляющей компании»

Государственный жилищный фонд при президенте РТ ответил новоселам дома под строительным номером 8-8 на 425 квартир, которые возмутились тем, что управляющая компания дома УК «Жилищный фонд» предложила им подписать договоры на управление домом без проведения общего собрания жильцов.



В фонде пояснили «Реальному времени», что для начисления жилищно-коммунальных платежей получателям квартир (соципотечникам) предлагалось подписание договоров на управление. Иные документы, в том числе по выбору управляющей компании, а также установлению тарифов предполагалось обсуждать значительно позже на очном общем собрании жилого дома после заселения всех социоптечников.

ГЖФ настаивает, что представленные управляющей компании документы в виде типовых форм решений собственников, а также иных бланков раздавались в информационном порядке, исключительно для предварительно ознакомления и возможности формирования позиции на последующем общем собрании. При этом всем получающим ключи сообщалось о том, что о последующем общем собрании всем собственникам будет направлено уведомление по почте, а также вывешено объявление на информационном стенде.

При ознакомлении соципотечников с представленными документами никого не заставляли подписывать документы. При этом ни от одного из заселявшихся не было изложено никаких устных или письменных возражений против подписания договора на управления с управляющей компанией ООО Управляющая Компания «Жилищный Фонд».

Управление жилым домом до проведения общего собрания всех собственников жилого дома и определения иных условий управления жилым домом осуществляется выбранной застройщиком жилого дома управляющей компании на основании ч.14 ст. 161 ЖК РФ (в данном случае управляющей компанией — ООО Управляющая Компания «Жилищный Фонд»), уточнили «Реальному времени» в ГЖФ.

В соответствии с ч.14. ст 161 ЖК РФ до заключения договора управления многоквартирным домом между лицом, указанным в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, и управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса, управление многоквартирным домом осуществляется управляющей организацией, с которой застройщиком должен быть заключен договор управления многоквартирным домом не позднее чем через пять дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

«Все остальные многоквартирные жилые дома (более 30 жилых домов) на территории жилого комплекса «Салават Купере» также заселялись по аналогичной схеме, что ранее не вызывало никаких возражений», — добавили в Фонде.