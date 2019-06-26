«Левада-центр»: увеличилось число россиян, хорошо относящихся к Украине

Жители России стали лучше относиться к Украине. Соответствующие данные опроса приводит «Левада-центр».

Согласно результатам исследования, 38% респондентов высказались о позитивном отношении к Украине, в феврале показатель равнялся 34%. Отрицательно относятся к Украине 48%, в феврале — 56%.

Также уменьшилось число россиян, которые хорошо относятся к США, — с февральских 34% до 31% в мае. Негативное отношение наблюдается у 52% граждан, в феврале — 56%.

Кроме того, 37% россиян хорошо относятся к ЕС, 84% — к Белоруссии, пишет «Интерфакс».

Опрос был проведен с 24 по 29 мая среди более 1600 человек старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что более половины россиян не ждут улучшения отношений с Украиной после выборов.