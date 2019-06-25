Стало известно, во сколько обошлась медпомощь, оказанная татарстанцам в больницах других регионов

Около 1,6 млрд рублей направит Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан в медучреждения других регионов России в качестве платы за оказанную татарстанцам в 2018 году медпомощь.

Более 61 тысячи застрахованных в Татарстане пациентов получили в 2018 году медицинскую помощь в рамках ОМС за пределами республики. Число «медицинских туристов», отправившихся за помощью в другие регионы страны, по сравнению с 2017 годом выросло более чем на 10% — это 6 тысяч человек. Счета за их лечение татарстанский ТФОМС оплачивает до сих пор — в общей сложности на конец июня сумма составила 1,588 млрд рублей. Это на 64,8% больше, чем было в 2017 году.

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