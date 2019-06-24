Новости общества

17:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Kinodanz отказалась от иска к блогеру BadComedian

17:08, 24.06.2019
Kinodanz отказалась от иска к блогеру BadComedian
Фото: скриншот youtube.com

Красногорский суд Подмосковья прекратил производство по исковому заявлению кинокомпании Kinodanz к видеоблогеру Евгению Баженову (BadComedian ) на 1 млн рублей.

Это связано с отказом от иска, пишет ТАСС.

Напомним, 17 июня видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz достигли мирового соглашения по иску на 1 млн рублей.

3 июня Баженов сообщил, что может закрыть свой канал на YouTube из-за судебного иска на 1 млн рублей от Kinodanz. Компания заявила, что в обзоре блогера на фильм «За гранью реальности» превышен допустимый объем цитирования.

ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров