Huawei отложила выпуск нового ноутбука из-за американских санкций
Китайская компания Huawei перенесла выход новой версии ноутбука Matebook. Выпуск перенесен на неопределенный срок и связан с американскими санкциями.
Как сообщает The Information, гаджет должны были презентовать на выставке CES Asia 2019 в Шанхае уже на этой неделе.
Ранее Минторг США внес компанию Huawei в черный список, обвинив ее в промышленном шпионаже. Американские власти запретили проводить ряд сделок с Huawei. Китайский производитель подал иск в суд США, требуя признать незаконным внесение в черный список Министерства торговли.
Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент Дональд Трамп может пойти на смягчение санкций против Huawei, если его удовлетворят условия торговой сделки с КНР.Технологии
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