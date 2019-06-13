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Huawei отложила выпуск нового ноутбука из-за американских санкций

01:31, 13.06.2019
Huawei отложила выпуск нового ноутбука из-за американских санкций
Фото: wikipedia.org / Another Believer

Китайская компания Huawei перенесла выход новой версии ноутбука Matebook. Выпуск перенесен на неопределенный срок и связан с американскими санкциями.

Как сообщает The Information, гаджет должны были презентовать на выставке CES Asia 2019 в Шанхае уже на этой неделе.

Ранее Минторг США внес компанию Huawei в черный список, обвинив ее в промышленном шпионаже. Американские власти запретили проводить ряд сделок с Huawei. Китайский производитель подал иск в суд США, требуя признать незаконным внесение в черный список Министерства торговли.

Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент Дональд Трамп может пойти на смягчение санкций против Huawei, если его удовлетворят условия торговой сделки с КНР.

Технологии
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