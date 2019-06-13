Huawei отложила выпуск нового ноутбука из-за американских санкций

Китайская компания Huawei перенесла выход новой версии ноутбука Matebook. Выпуск перенесен на неопределенный срок и связан с американскими санкциями.

Как сообщает The Information, гаджет должны были презентовать на выставке CES Asia 2019 в Шанхае уже на этой неделе.



Ранее Минторг США внес компанию Huawei в черный список, обвинив ее в промышленном шпионаже. Американские власти запретили проводить ряд сделок с Huawei. Китайский производитель подал иск в суд США, требуя признать незаконным внесение в черный список Министерства торговли.



Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент Дональд Трамп может пойти на смягчение санкций против Huawei, если его удовлетворят условия торговой сделки с КНР.