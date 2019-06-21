Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за замечания «Роскосмоса»
Старт ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 отложен на резервную дату. Об этом рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».
Причиной переноса стало обнаруженное нарушение, ведомство выявило замечание. Носитель должен был вывести на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-РГ».
Предварительно, старт состоится в субботу, 22 июня.
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») включает два телескопа: ART-XC и немецкий телескоп eRositа. Обсерватория позволит проводить траекторные измерения и передавать телеметрическую и научную информацию.
Напомним, ранее сообщалось, что российский телекоммуникационный спутник «Ямал-601» успешно вышел на орбиту. Позже у двигателя аппарата возникли проблемы.Промышленность
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