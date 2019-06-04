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Промышленность

У двигателя аппарата «Ямал-601» возникли проблемы

15:56, 04.06.2019
У двигателя аппарата «Ямал-601» возникли проблемы
Фото: russian.space

С двигателем самого мощного российского гражданского телекоммуникационного космического аппарата «Ямал-601" возникли проблемы. Агрегат был изготовлен во Франции.

«В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идет», — говорится в сообщении «дочки» «Газпрома» — «Газпром космические системы», его приводит «РИА Новости».

Отмечается, что из-за проверки может измениться программа полета.

Напомним, вечером 30 мая космодрома Байконур стартовала ракета «Протон-М» со спутником связи и телевещания «Ямал—601». 31 мая он вышел на геостационарную орбиту.

Промышленность
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