У двигателя аппарата «Ямал-601» возникли проблемы

С двигателем самого мощного российского гражданского телекоммуникационного космического аппарата «Ямал-601" возникли проблемы. Агрегат был изготовлен во Франции.

«В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идет», — говорится в сообщении «дочки» «Газпрома» — «Газпром космические системы», его приводит «РИА Новости».

Отмечается, что из-за проверки может измениться программа полета.

Напомним, вечером 30 мая космодрома Байконур стартовала ракета «Протон-М» со спутником связи и телевещания «Ямал—601». 31 мая он вышел на геостационарную орбиту.